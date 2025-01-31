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22:21, 31 января 2025Мир

На Западе раскрыли опасения Европы относительно замороженных российских активов

Меркурис: Европа опасается трогать активы РФ, чтобы не оказаться на крючке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Западный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube раскрыл опасения Европы относительно замороженных российских активов. По его мнению, европейские лидеры не решаются их трогать, чтобы не оказаться «на крючке».

Эксперт отметил, что каждая из стран ЕС в той или иной мере переживает бюджетный кризис, многие из них хотят помочь Украине, но возможности уменьшаются. «Чрезвычайно лакомый кусок» в 190 миллиардов евро находится в Euroclear, базирующейся в Бельгии международной компании, предоставляющей финансовые услуги. Однако сама компания выступает решительно против конфискации этих средств.

«Это должно добавить опасений, что если эти замороженные активы будут присвоены и захвачены для помощи Украине, то в случае отмены санкций, когда Россия придет за своими деньгами, европейские правительства окажутся на крючке», — подчеркнул Меркурис.

Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что изъятие замороженных активов России может негативно повлиять на финансовую систему.

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