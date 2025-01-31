Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 31 января 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о затягиваемой петле вокруг Красноармейска

Reuters: ВС России постепенно затягивают петлю вокруг Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России постепенно затягивают петлю вокруг подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Reuters со ссылкой на офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Феникс.

«Российские войска медленно затягивают петлю вокруг города Покровска, ключевого логистического узла», — подчеркивает агентство. Аналитики также отмечают продвижение ВС России на покровском (красноармейском) направлении.

Феникс описал ситуацию на покровском направлении как «в целом сложную». По его словам, ВС России успешно используют тактику малых пехотных групп и превосходство в личном составе, проникая в тыл подразделений ВСУ под прикрытием погодных условий. «Они продвигаются вперед день и ночь», — рассказал офицер.

Ранее издание The Guardian заявило о кризисе дезертирства из ВСУ. Как отметили авторы материала, официальные лица не называют точное число дезертиров из-за военной тайны, но признают масштаб проблемы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава РАЭК и член Общественной палаты арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      В МИД прокомментировали обвинения в шпионской деятельности Русского дома в Баку

      Словакия отвергла идею железного занавеса между Россией и Европой

      Роналду признался в плаксивости

      Boeing и Lockheed Martin призвали не менять лунную программу США

      На Западе рассказали о затягиваемой петле вокруг Красноармейска

      Под Курахово в плен сдалась группа бойцов ВСУ

      По делу гендиректора «Фонбета» задержали еще троих посредников в передаче взятки

      Кремль высказался о подготовке послания Путина Федеральному собранию

      Подозреваемого в расправе над заступившимся за свою девушку россиянином задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше