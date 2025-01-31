На Западе рассказали о затягиваемой петле вокруг Красноармейска

Reuters: ВС России постепенно затягивают петлю вокруг Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России постепенно затягивают петлю вокруг подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Reuters со ссылкой на офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Феникс.

«Российские войска медленно затягивают петлю вокруг города Покровска, ключевого логистического узла», — подчеркивает агентство. Аналитики также отмечают продвижение ВС России на покровском (красноармейском) направлении.

Феникс описал ситуацию на покровском направлении как «в целом сложную». По его словам, ВС России успешно используют тактику малых пехотных групп и превосходство в личном составе, проникая в тыл подразделений ВСУ под прикрытием погодных условий. «Они продвигаются вперед день и ночь», — рассказал офицер.

Ранее издание The Guardian заявило о кризисе дезертирства из ВСУ. Как отметили авторы материала, официальные лица не называют точное число дезертиров из-за военной тайны, но признают масштаб проблемы.