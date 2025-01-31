На Западе заявили о кризисе дезертирства из ВСУ

The Guardian: Дезертирство в ВСУ достигло кризисных масштабов

Число случаев дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло кризисных масштабов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинских военных и официальных лиц.

«Вопрос дезертирства [из ВСУ] стал поводом для заголовков [СМИ] на Украине», — подчеркивает издание.

The Guardian заявило о кризисе дезертирства в ВСУ на фоне массового самовольного оставления частей и продвижения Вооруженных сил России. В частности, журналисты выделяют скандал с элитной 155-й бригадой ВСУ «Анна Киевская» и арестом бывшего командира подразделения Дмитрия Рюмшина.

Как отмечают авторы материала, официальные лица не называют точное число дезертиров из-за военной тайны, но признают масштаб проблемы. Чиновники подчеркивают, что мотивацию дезертиров можно понять из-за продолжительных боев без отдыха.

Ранее украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл число дезертиров из ВСУ. По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».