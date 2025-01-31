Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:05, 31 января 2025Россия

НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

Косачев: Диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил близ РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил рядом с Россией. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются», — обозначил Косачев, комментируя задержание норвежского судна Silver Dania с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море.

По мнению вице-спикера Совфеда, под таким предлогом НАТО может обосновать свое присутствие и наращивание военного потенциала вблизи морских границ России. «Глобально — чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на задержанном в Норвегии судне Silver Dania могло находиться до 40 членов российского экипажа. Оно было пришвартовано у порта Тромсе, следуя из Санкт-Петербурга в Мурманск. О судне известно, что оно перевозит различные грузы, включая фрукты, морепродукты и мясо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      На Украине уволили певшего русские песни мэра

      Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше