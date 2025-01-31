НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

Косачев: Диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил близ РФ

Диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил рядом с Россией. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются», — обозначил Косачев, комментируя задержание норвежского судна Silver Dania с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море.

По мнению вице-спикера Совфеда, под таким предлогом НАТО может обосновать свое присутствие и наращивание военного потенциала вблизи морских границ России. «Глобально — чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на задержанном в Норвегии судне Silver Dania могло находиться до 40 членов российского экипажа. Оно было пришвартовано у порта Тромсе, следуя из Санкт-Петербурга в Мурманск. О судне известно, что оно перевозит различные грузы, включая фрукты, морепродукты и мясо.