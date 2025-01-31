Названа численность населения России

Росстат: Численность населения России составила более 146 миллионов

На 1 января 2025 года численность населения России составила 146 028 325 человек. Об этом стало известно из данных Росстата, пишет РИА Новости.

«На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024-й численность населения России снизилась на 0,08 процента», — говорится в сообщении.

В Росстате отметили, что прирост населения наблюдался в 20 субъектах России. В их числе были регионы Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов.

Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что абсолютное число рождения детей в России приблизилось к одному из самых низких показателей в истории, который зафиксировали в 2000 году.