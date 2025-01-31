Названы самые подорожавшие в России запчасти для автомашин

«Известия»: Запчасти для иномарок подорожали в России на 25-80 процентов

В 2024 году в России резко выросла стоимость запасных частей для автомобилей иностранных марок. Об этом сообщили «Известия».

Оказалось, что один из крупнейших маркетплейсов повысил цены на оригинальные детали для иномарок в среднем на 50-80 процентов. Их неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи подорожали на 25-45 процентов.

По словам технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, самые ходовые запчасти (расходники) выросли в цене в среднем на 15–20 процентов.

Наиболее скверной выглядит ситуация с европейскими марками. С марта по декабрь 2024 года стоимость комплектующих чешской Skoda увеличилась на 62 процента. В полтора раза подорожали запасные части для французского Renault.

Такую динамику эксперты объяснили сложностями с поставками из-за санкций и трудностями с оплатой. Еще один фактор — это увеличение цен самими производителями. За 2024 год они повысили стоимость оригинальных запчастей в среднем на 17–20 процентов.

Осенью минувшего года сообщалось, что с начала 2024 года стоимость автомобильных запчастей в России выросла в среднем на 78 процентов. А за два года комплектующие для американских марок подорожали на 122 процента, для корейских — на 55 процентов, а для китайских — на 60 процентов.