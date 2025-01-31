Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 31 января 2025Экономика

Названы самые подорожавшие в России запчасти для автомашин

«Известия»: Запчасти для иномарок подорожали в России на 25-80 процентов
Кирилл Луцюк

В 2024 году в России резко выросла стоимость запасных частей для автомобилей иностранных марок. Об этом сообщили «Известия».

Оказалось, что один из крупнейших маркетплейсов повысил цены на оригинальные детали для иномарок в среднем на 50-80 процентов. Их неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи подорожали на 25-45 процентов.

По словам технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, самые ходовые запчасти (расходники) выросли в цене в среднем на 15–20 процентов.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024

Наиболее скверной выглядит ситуация с европейскими марками. С марта по декабрь 2024 года стоимость комплектующих чешской Skoda увеличилась на 62 процента. В полтора раза подорожали запасные части для французского Renault.

Такую динамику эксперты объяснили сложностями с поставками из-за санкций и трудностями с оплатой. Еще один фактор — это увеличение цен самими производителями. За 2024 год они повысили стоимость оригинальных запчастей в среднем на 17–20 процентов.

Осенью минувшего года сообщалось, что с начала 2024 года стоимость автомобильных запчастей в России выросла в среднем на 78 процентов. А за два года комплектующие для американских марок подорожали на 122 процента, для корейских — на 55 процентов, а для китайских — на 60 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

      Подполье сообщило об ударе по объекту с техникой НАТО в Полтавской области

      Любителей кофе предупредили о возможной опасности этого напитка для мозга

      Российский морпех рассказал об изменениях в действиях ВСУ под Суджей

      В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа после авиакатастрофы в Вашингтоне

      В МИД России рассказали о процессе исключения «Талибана» из списка террористов

      Российский налетчик предстанет перед судом за расправу над женщиной 22 года назад

      В российском регионе объявили штормовое предупреждение

      В США заявили об отклонении вертолета от маршрута перед столкновением

      Украина попыталась отменить концерт российской певицы в Словакии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше