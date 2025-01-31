Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 31 января 2025Мир

Нидерланды заявили о планах обучить украинских военных обслуживанию истребителей F-16

Нидерланды обучат 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Министерство обороны Нидерландов планирует обучить украинских военных обслуживанию истребителей F-16. Об этом заявил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс, сообщило нидерландское оборонное ведомство на своем сайте.

Отмечается, что подготовку пройдут 26 украинцев, которые «станут так называемыми командирами наземных экипажей F-16». Ожидается, что к апрелю украинские специалисты получат навыки обслуживания самолетов перед вылетом и после их возвращения на аэродром.

Ранее министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает в 2025 году получить от Нидерландов новую партию истребителей-бомбардировщиков F-16. Он назвал программу F-16 главным приоритетом и добавил, что Украина продолжает обучение пилотов, инженерного и технического состава. Вторым приоритетом он назвал дроны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      На Украине уволили певшего русские песни мэра

      Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше