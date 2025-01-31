Нидерланды заявили о планах обучить украинских военных обслуживанию истребителей F-16

Нидерланды обучат 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16

Министерство обороны Нидерландов планирует обучить украинских военных обслуживанию истребителей F-16. Об этом заявил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс, сообщило нидерландское оборонное ведомство на своем сайте.

Отмечается, что подготовку пройдут 26 украинцев, которые «станут так называемыми командирами наземных экипажей F-16». Ожидается, что к апрелю украинские специалисты получат навыки обслуживания самолетов перед вылетом и после их возвращения на аэродром.

Ранее министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает в 2025 году получить от Нидерландов новую партию истребителей-бомбардировщиков F-16. Он назвал программу F-16 главным приоритетом и добавил, что Украина продолжает обучение пилотов, инженерного и технического состава. Вторым приоритетом он назвал дроны.