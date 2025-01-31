На Украине заявили об ожидании новой партии F-16 от Нидерландов

Минобороны Украины: Страна ожидает новую партию F-16 от Нидерландов в 2025 году

Украина рассчитывает в 2025 году получить от Нидерландов новую партию истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает ТАСС.

Он назвал программу F-16 главным приоритетом и добавил, что Украина продолжает обучение пилотов, инженерного и технического состава. Вторым приоритетом он назвал дроны. Умеров заключил, что Киев и Амстердам скоординировали распределение ранее анонсированных 400 миллионов евро помощи, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям.

Ранее Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро. По данным Амстердама, общий объем помощи, оказанной страной Украине в виде товаров военного назначения и финансирования, составляет около шести миллиардов евро.