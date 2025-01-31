Ночное уничтожение позиции ВСУ попало на видео

Бригада «Север-V» ВС России уничтожила ночью позицию ВСУ возле Часова Яра в ДНР

В ночное время бригада «Север-V» Вооруженных сил (ВС) России уничтожила замаскированную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Записью боевой работы поделилась с «Лентой.ру» пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

«На часовярском направлении операторы БПЛА бригады "Север-V" обнаружили замаскированную минометную позицию противника», — рассказали в ДШК.

На видео попало уничтожение подразделения ВСУ, которое ночью вело огонь по позициям ВС России из жилой застройки. В результате ответного минометного огня ВС России и корректировки с помощью беспилотников позиция и пункт временной дислокации ВСУ были уничтожены.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о контроле ВС России над значительной частью Часова Яра. По его словам, украинские войска были выбиты из самого сложного укрепрайона на территории огнеупорного комбината.