Норвежская полиция раскрыла число россиян на задержанном судне

NRK: На задержанном в Балтийском море судне находился экипаж из 11 россиян

На борту судна Silver Dania, задержанного Норвегией в Балтийском море, находился экипаж из 11 россиян. Об этом сообщил заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес, его слова передает телекомпания NRK.

«Весь экипаж из 11 человек — россияне», — сообщил Лиснес.

По его словам, как экипаж судна, так и судоходная компания сотрудничали с полицией и добровольно отправились в Тромсе. Представитель полиции Тромсе Ронни Йоргенсен сообщил, что задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море.

Ранее посольство России в Осло сообщило, что выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania, экипаж которого состоит из россиян.