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15:37, 31 января 2025Мир

Норвежская полиция раскрыла число россиян на задержанном судне

NRK: На задержанном в Балтийском море судне находился экипаж из 11 россиян
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fredrik Hagen / Reuters

На борту судна Silver Dania, задержанного Норвегией в Балтийском море, находился экипаж из 11 россиян. Об этом сообщил заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес, его слова передает телекомпания NRK.

«Весь экипаж из 11 человек — россияне», — сообщил Лиснес.

По его словам, как экипаж судна, так и судоходная компания сотрудничали с полицией и добровольно отправились в Тромсе. Представитель полиции Тромсе Ронни Йоргенсен сообщил, что задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море.

Ранее посольство России в Осло сообщило, что выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania, экипаж которого состоит из россиян.

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