Посольство России прокомментировало задержание Норвегией судна с россиянами

Посольство России в Осло выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania

Посольство России в Осло выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania, экипаж которого состоит из россиян. Таким образом ситуацию прокомментировало диппредставительство, передает ТАСС.

«На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала», — отметили в пресс-службе посольства.

В связи с этим диппредставительство направило официальный запрос в полицию округа Тромс. В пресс-службе добавили, что посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал сообщил, что на борту Silver Dania могло находиться до 40 членов российского экипажа. Оно было пришвартовано у порта Тромсе на пути следования из Санкт-Петербурга в Мурманск.