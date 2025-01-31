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14:10, 31 января 2025Россия

Обломки беспилотника обнаружили под Москвой

360.ru: Обломки беспилотника обнаружили под Москвой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили под Москвой днем в пятницу, 31 января. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, фрагменты беспилотника нашли в деревне Троицкого административного округа — в 25 километрах от Подольска.

Сообщается, что на место выехали взрывотехники. Детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что Украина ночью попыталась атаковать семь регионов России. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 49 беспилотных летательных аппаратов, 25 из которых — над Ростовской областью.

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