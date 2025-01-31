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07:18, 31 января 2025Россия

Украина ночью попыталась атаковать семь регионов России

Минобороны России заявило об уничтожении 49 БПЛА над семью регионами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на 31 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать семь российских регионов. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 25 из них поразили над Ростовской областью, 8 — над Волгоградской, 6 — над Курской, 4 — над Ярославской, еще по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.

Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадавших нет, однако в районе хутора Грачев обломки беспилотника упали на опору линии электропередачи, оборвав провода.

ЖЗЛ
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