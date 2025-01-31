Одну категорию россиян призвали быть осторожнее в период температурных качелей

Терапевт Звонков: Пожилым людям нужно быть осторожнее при перепадах температуры

В период температурных качель особенно осторожными стоит быть пожилым людям. Об этом предупредил бывший реаниматолог скорой помощи и врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с РИАМО.

По его словам, больной организм не может быстро приспособиться к резким переменам окружающей среды. «В основном от резких перепадов температуры страдают пожилые люди, страдающие различными сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Вот эти люди максимально чувствительны к перепадам температуры», — объяснил Звонков.

Он добавил, что у пожилых граждан могут наблюдаться гипертония, стенокардия, различные воскулиты и другие системные аутоиммунные патологии. В дни, когда температура резко меняется, таким пациентам лучше следовать указаниям врача и принимать необходимые препараты.

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