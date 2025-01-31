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14:46, 31 января 2025Бывший СССР

Офицер ВС России полтора дня наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником

Офицер ВС России Пигин наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) России Леонид Пигин полтора дня наводил артиллерию на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с перебитым позвоночником. Историю офицера приводит «Звезда» в Telegram-канале

Пигин попал в засаду ВСУ на бронетранспортере вместе со своим отрядом во время выполнения боевого задания и остался один. «Потерял сознание. Когда пришел в себя, то уже подходил противник, начал досматривать машину. Подумал, что там "двухсотые", и отошел», — рассказал лейтенант.

Придя в сознание, офицер собрал из двух раций одну рабочую и стал передавать координаты для артиллерии ВС России. ВСУ попытались добить БТР, когда определили местоположение офицера, однако машина выдержала даже выстрел из гранатомета. Спустя сутки бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России смогли пробиться к Пигину и эвакуировать его.

Ранее боец ВС России Владимир Харабуа вызвал огонь украинского танка на себя для спасения сослуживцев. Доброволец пожертвовал собой при штурме Авдеевки.

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