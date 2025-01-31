Орбан указал на разницу подходов США и ЕС к Украине

Премьер Венгрии Орбан: США стремятся к миру на Украине, а ЕС — к конфликту

Администрация президента США Дональда Трампа стремится к мирному урегулированию на Украине, а Европейский союз (ЕС) выступает за продолжение конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик указал на разницу подходов Вашингтона и Брюсселя, отметив, что европейское руководство продолжает говорить о сохранении и усилении давления на Россию, чтобы «украинцы выиграли войну».

«Вчера госсекретарь США [Марко Рубио] заявил в большом интервью, что было бы несправедливо всех обманывать, утверждая, что украинцы могут выиграть эту войну. Что ж, спасибо ему за это интервью, поскольку оно показало, что американцы хотят не санкций, а мира, а европейцы хотят санкций, а не мира», — сказал глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы санкции ЕС против России были отменены. По его словам, Будапешт потерял из-за антироссийских ограничений 19 миллиардов евро за три года.

