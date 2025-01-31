В Венгрии захотели отмены санкций ЕС против России

Премьер Орбан: Венгрия хотела бы отмены санкций Евросоюза против России

Венгрия хотела бы, чтобы санкции Европейского союза (ЕС) против России были отменены. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Интерес Венгрии заключается в том, чтобы антироссийские санкции ЕС были сняты, потому что из-за них мы потеряли 19 миллиардов евро за три года», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан также подчеркнул, что постоянно обсуждает эти вопросы со своими коллегами из стран — участниц Евросоюза.

27 января глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России, и возможности надавить на Киев есть. Министр отметил, что речь идет в том числе о вопросе евроинтеграции Украины и финансовой помощи республике.