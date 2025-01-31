Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 31 января 2025Россия

Останки отправившегося за сыном на СВО вагнеровца не могли вытащить с поля боя

Останки вагнеровца Щербакова из Волгограда неделями не могли вытащить с поля
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Останки бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Василия Щербакова из Волгограда, который отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) вслед за сыном, несколько недель не могли вытащить с поля боя. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Супруга мужчины отметила, что россиянин дважды бывал на фронте. В ходе боевых действий он потерял 24-летнего сына. Жена Щербакова рассказала, что, побывав на СВО в первый раз, он получил тяжелое ранение руки.

«У него нет лопатки. Рука вообще не поднималась почти. Полтора года пробыл дома. Но тянуло его туда», — пояснила женщина. Мужчина предполагал, что во второй раз его не смогут прикрепить к штурмовым войскам. Однако он ошибался.

В октябре 2024 года мужчина получил смертельное ранение. Несколько недель его не могли эвакуировать из-за продолжающихся обстрелов. Только 30 января удалось похоронить военнослужащего.

Ранее сообщалось, что раненый участник спецоперации 12 дней полз к своим и встретил день рождения в лесу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

      В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

      Двух подростков задержали за поджоги релейных шкафов в Подмосковье

      В Минобороны Эстонии признали продвижение армии России на покровском направлении

      Посол России в Израиле высказался о вызволении из Газы заложников

      На Украине улучшили оценку нехватки электроэнергии

      Родители российских школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»

      Россиянам назвали альтернативу отдыху в Турции

      Глава Госдепа заявил об отличии США от благотворительной организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше