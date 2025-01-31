Останки отправившегося за сыном на СВО вагнеровца не могли вытащить с поля боя

Останки вагнеровца Щербакова из Волгограда неделями не могли вытащить с поля

Останки бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Василия Щербакова из Волгограда, который отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) вслед за сыном, несколько недель не могли вытащить с поля боя. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Супруга мужчины отметила, что россиянин дважды бывал на фронте. В ходе боевых действий он потерял 24-летнего сына. Жена Щербакова рассказала, что, побывав на СВО в первый раз, он получил тяжелое ранение руки.

«У него нет лопатки. Рука вообще не поднималась почти. Полтора года пробыл дома. Но тянуло его туда», — пояснила женщина. Мужчина предполагал, что во второй раз его не смогут прикрепить к штурмовым войскам. Однако он ошибался.

В октябре 2024 года мужчина получил смертельное ранение. Несколько недель его не могли эвакуировать из-за продолжающихся обстрелов. Только 30 января удалось похоронить военнослужащего.

Ранее сообщалось, что раненый участник спецоперации 12 дней полз к своим и встретил день рождения в лесу.