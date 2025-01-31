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13:56, 31 января 2025Россия

Раненый боец СВО 12 дней полз к своим и встретил день рождения в лесу

В зоне СВО раненый российский боец 12 дней полз к своим
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) 12 дней полз к своим и выжил. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Раненого солдата оставили на поле боя — сослуживцы по ошибке приняли его за мертвого. Таким образом, солдату пришлось возвращаться на позиции самостоятельно. Из-за ранения ему был доступен только один способ передвижения — ползком.

В лесу, двигаясь к российским позициям, военнослужащий встретил свой день рождения. Ему удалось добраться до российских позиций, сейчас солдат в безопасности.

Ранее стала известна история другого бойца СВО, который два месяца ползком добирался до российских позиций. Мужчина пропал на боевом задании, за прошедшее с тех пор время его уже признали пропавшим без вести.

ЖЗЛ
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