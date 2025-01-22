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10:19, 22 января 2025Россия

«Дома его почти похоронили». Российский боец два месяца полз к своим. Он прятался от дронов, прикрываясь телами бойцов ВСУ

Mash: Без вести пропавший боец из Башкирии два месяца полз до расположения ВС РФ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский боец по имени Виталий с позывным Малой выжил в зоне СВО, два месяца добираясь до позиций ВС РФ.

Почти все это время он полз, питаясь снегом и прикрываясь телами украинских военных, чтобы ВСУ не заметили его с дронов.

Россиянин пропал в ноябре, уйдя на задание

Рассказывается, что Виталий из Башкирии ушел на спецоперацию осенью 2022 года. За два года в составе 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады брал под контроль Красногоровку, был старшим разведывательного отряда, вывозил тела и раненых с фронта.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В начале ноября 2024 года он ушел на задание и пропал. За прошедшее время в части его признали пропавшим без вести. Родственники же безуспешно искали его — как утверждает Mash, они почти похоронили его. Но затем они увидели завирусившееся фото, на котором боец спит на мандаринах, обнимая икону Александра Невского. Такая же была и у Малого.

Позднее стало известно, что все это время Виталий полз к своим позициям. Он почти ничего не ел и пил растопленный снег. Заслышав дрон, он притворялся мертвым или прятался под телами бойцов.

Сейчас семья продолжает искать его, пытаясь узнать какую-либо информацию.

Другой участник СВО восемь часов полз к российским позициям

В ноябре рассказывалось, как военный восемь часов полз до российских позиций после того, как ему оторвало ногу.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2022 году в зоне спецоперации он воевал в окрестностях Лисичанска. Через месяц бойцу оторвало ногу — он наступил на противопехотную мину. Боец смог наложить жгут и самостоятельно вернуться к своим.

Сейчас россиянин использует протез. Мужчина признался, что после ампутации его мучали фантомные боли. «Но я сумел договориться с головой», — добавил ветеран.

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