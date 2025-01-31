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15:17, 31 января 2025Экономика

От Кикиморы в российском городе оставили только ноги

В Кирове скульптуру Кикиморы лишили туловища
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Наташа Жёлудь / YouTube

В Кирове, в парке Горького неизвестные лишили скульптуру Кикиморы туловища, оставив на постаменте только ноги. Об этом сообщает издание «Подъем».

В местной администрации отметили, что таких скульптур в городе семь, они были установлены в рамках проекта «Вятская Кикимора». Все арт-объекты серии периодически ломают. По словам куратора проекта Александра Останина, восстановление фигуры обойдется в 200-250 тысяч рублей, на работу уйдет около двух месяцев. Авторы работы планирует подать заявление в полицию.

По данным издания, местные жители отреагировали на кражу части скульптуры неоднозначно. Некоторые осудили вандалов, другие заявили, что «это неоязыческие идолы» и «нечисть» в городе не нужна.

Ранее в январе памятнику писателю Максиму Горькому в Нижнем Новгороде вернули украденное туловище. До этого сообщалось, что часть скульптуры спилили и забрали с собой неизвестные в декабре.

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