Откровенный наряд Кайли Дженнер на модном показе вызвал ажиотаж в сети

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер примерила на модном показе в Париже откровенный наряд бренда Jean Paul Gaultier и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающем платье бронзового цвета, оформленном оголяющим грудь глубоким декольте и коротким шлейфом. На размещенных кадрах видно, что знаменитость подобрала к образу прозрачную сумку, а также сделала нюдовый макияж и уложила волосы в тугой пучок.

Поклонники восхитились внешним видом бизнесвумен и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Икона», «Королева на подиуме», «Теперь я понимаю, почему Тимоти с ней встречается», «Кайли, ты выглядишь великолепно», «Совершенное тело», «Потрясающая», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Дженнер в микроплатье на горнолыжном курорте.