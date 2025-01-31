Россиянам назвали способы накопить на отпуск

Экономист Щербаченко делить бюджет семьи на три части для оплаты отпуска

Чтобы накопить на отпуск, для начала стоит определить общую сумму, необходимую для отдыха, рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал несколько способов отложить деньги на поездку.

Рассчитав стоимость отпуска, нужно посмотреть, сколько времени осталось до предполагаемой поездки, а затем разделить ее на количество месяцев до отпуска, чтобы понять, сколько необходимо откладывать каждый месяц, поделился экономист. Чтобы облегчить накопление, он рекомендовал вести учет всех трат семьи, используя специальные приложения или таблицу Excel, а также предложил несколько стратегий.

Во-первых, чтобы сэкономить на отдыхе, можно рассмотреть раннее бронирование, особенно актуальное в условиях роста цен, обозначил эксперт. Он добавил, что обычно для этого требуется внести около 30-50 процентов от стоимости путевки заранее.

Если точная дата отпуска неизвестна, можно открыть накопительный счет в банке и регулярно переводить на него 10-20 процентов от всех доходов, сообщил Щербаченко. Экономист отметил, что накопительный счет — самый простой способ приумножения средств с учетом высокой ключевой ставки.

Собеседник «Ленты.ру» также предложил использовать метод «50/30/20», суть которого заключается в том, чтобы делить весь бюджет семьи на три направления расходов.

«50 процентов дохода выделяется на обязательные расходы: кредиты, ЖКХ, аренду, налоги, питание и так далее. 30 процентов — на желания: обеды, хобби, развлечения, товары не первой необходимости. 20 процентов резервируется для непредвиденных ситуаций и отпуска. Можно также использовать интерпретацию 60/30/10 вместо 50/30/20», — объяснил эксперт.

Еще один способ, по словам экономиста, называется «заплати себе» и предусматривает, что человек откладывает от всех доходов 5-15 процентов. Другой вариант — округлять остаток на банковской карте и направлять эти деньги на накопительный счет.

Например, у вас на карте 17 132 рубля, вы можете отправить в накопление 2, 32, 76 или 132 рубля. Делайте так каждый день или раз в неделю Петр Щербаченко экономист

«Используйте банковские карты с начислением кэшбека в милях или рублях за покупки. Например, вы сможете купить билеты на отдых дешевле, используя накопительные мили. Рассмотрите возможность дополнительного заработка, чтобы увеличить свои накопления. Если возможно, планируйте отпуск с друзьями или семьей. Это может снизить общие расходы на жилье и транспорт», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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