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08:17, 2 декабря 2024Экономика

Процент экономных россиян вырос

Moneyman: число собирающихся копить россиян выросло почти до 80 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В России за год выросла доля жителей, которые хотят в 2025 году формировать сбережения — с 73 до 79 процентов. Об этом сообщило РИА Новости ссылкой на исследование Moneyman.

Три процента признались, что совершенно точно не станут копить, а 18 процентов затруднились ответить на вопросы экспертов. Кроме того, 77 процентов заверили, что однозначно будут придерживаться экономии.

Также 28 процентов полагают, что в 2025 году их финансовое положение улучшится. Доля тех, кто не ждет никаких перемен, упала с 32 до 29 процентов. Кроме того, 17 процентов приготовились к ухудшению ситуации. Год назад таких пессимистов насчитывалось 15 процентов.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2024 года почти 70 процентов жителей России попали в категорию граждан с высокими доходами. Долю людей со средними доходами оценили в 20,6 процента, а к 9,9 процента отнесли тех, у кого низкие доходы.

По данным холдинга «Ромир», в РФ упала численность тех, кто заметил улучшение своего материального положения. В то же время стало больше тех, кто жалуется на его ухудшение.

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