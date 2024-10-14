Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 14 октября 2024Экономика

Россияне пожаловались на ухудшение материального положения

«Ромир»: на ухудшение материального положения пожаловался 31 процент россиян

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России стало меньше тех, кто заметил улучшение своего материального положения, и больше тех, кто жалуется на его ухудшение. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проведенное холдингом «Ромир».

Оказалось, что если во II квартале доля жителей РФ, заявлявших об улучшении материального положения, достигала 14 процентов, то в III квартале этот показатель опустился до 11 процентов. Что касается тех, кто посетовал на ухудшение, то их доля выросла с 29 до 31 процента. В первый месяц осени речь шла о 34 процентах.

Кроме того, выяснилось, что доля россиян, ожидающих улучшения материального положения, снизилась с 17 процентов до 15.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 6 октября среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 7 тысяч 451 рубль. Если сравнивать с данными за аналогичный период 2023 года, то данный показатель увеличился на 1 тысячу 321 рубль, или на 21,5 процента.

В сентябре россияне признались, что теперь для счастья им нужен месячный доход в 250 тысяч рублей. С начала весны эта сумма увеличилась на 16 процентов, а за год — на 25 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Гроза НАТО». Ударивший по судну с оружием ВСУ «Искандер» назвали одним из мощнейших в мире. На что он способен?

      Зеленский рассказал о миллионе поставленных на фронт беспилотников

      Глава российского региона обратился к гражданам на фоне опасности атаки БПЛА

      Россиянин расправился с женщиной ради ее сережек и попался спустя 20 лет

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      В Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов

      QR-коды на неровных поверхностях научились считывать

      Стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры

      Украина ответила на обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

      Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше