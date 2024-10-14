Россияне пожаловались на ухудшение материального положения

«Ромир»: на ухудшение материального положения пожаловался 31 процент россиян

В России стало меньше тех, кто заметил улучшение своего материального положения, и больше тех, кто жалуется на его ухудшение. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проведенное холдингом «Ромир».

Оказалось, что если во II квартале доля жителей РФ, заявлявших об улучшении материального положения, достигала 14 процентов, то в III квартале этот показатель опустился до 11 процентов. Что касается тех, кто посетовал на ухудшение, то их доля выросла с 29 до 31 процента. В первый месяц осени речь шла о 34 процентах.

Кроме того, выяснилось, что доля россиян, ожидающих улучшения материального положения, снизилась с 17 процентов до 15.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 6 октября среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 7 тысяч 451 рубль. Если сравнивать с данными за аналогичный период 2023 года, то данный показатель увеличился на 1 тысячу 321 рубль, или на 21,5 процента.

В сентябре россияне признались, что теперь для счастья им нужен месячный доход в 250 тысяч рублей. С начала весны эта сумма увеличилась на 16 процентов, а за год — на 25 процентов.