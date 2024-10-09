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20:14, 9 октября 2024Экономика

Россиянам пришлось увеличить расходы на некоторые товары

«Ромир»: расходы на товары повседневного спроса выросли на 21,5 процента

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

С 30 сентября по 6 октября среднестатистическая российская семья израсходовала на продукты питания и товары повседневного спроса 7 тысяч 451 рубль. К такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир».

Таким образом, за неделю данный показатель уменьшился на 259 рублей (предыдущее значение 7 тысяч 710 рублей). Однако, если сравнивать с данными за аналогичный период прошлого года, то траты выросли на 1 тысячу 321 рубль, или на 21,5 процента. Год назад речь шла о сумме в 6 тысяч 130 рублей.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сезонность, цены на некоторые продукты могут вырасти, что обернется снижением числа приобретаемых товаров и уменьшением расходов. Кроме того, в начале октября многие могут отказываться от крупных покупок в ожидании праздников, результатом чего станет сокращение общих трат.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил, что к Новому году красная икра в России подорожает на 15 процентов.

Кроме того, есть прогнозы, что зимой 2024 года в РФ двукратно подорожают мандарины. Причина — трудности с логистикой и трансграничными платежами. Кроме того, на 20-30 процентов до конца года подорожает кофе.

В первой половине сентября 2024 года в России уже выросли в цене сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчина и сыр. Кроме того, с 14 по 21 сентября на 1,7 процента увеличился так называемый Индекс Мишек. Он учитывает стоимость конфет мармеладные мишки Fruit-tella, «Мишка косолапый», апельсинового сока J-7, самого дешевого батона белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне» и некоторых других товаров.

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