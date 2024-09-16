В России подорожало счастье

Superjob: сумма, необходимая россиянам для счастья, выросла на 25 процентов

Доход, который нужен среднестатистическому россиянину для счастья, составил 250 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

С марта эта сумма выросла на 16 процентов, а за год — на 25 процентов. Кроме того, оказалось, что мужчинам для счастья нужно на 50 тысяч больше, чем женщинам (270 тысяч против 230). Россиянам моложе 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей. Тем, кому больше 45 лет, требуется 260 тысяч.

В Москве сумма, необходимая для счастья, оказалась самой высокой — 276 тысяч рублей. Кроме того, в списке лидеров Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысяч). Санкт-Петербург расположился на 11 месте — его жители назвали сумму в 240 тысяч. Аналогичный ответ дали в Казани.

Меньше всего для счастья захотели в Кирове (190 тысяч), Рязани и Кемерове (по 210 тысяч), в Ижевске (212 тысяч).

Опрос, проведенный осенью 2023 года, показал, что в среднем россиянам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. На тот момент за полгода показатель вырос на 2,5 процента. В марте 2023 года люди говорили о сумме в 195 тысяч.

Кроме того, почти 40 процентов россиян, опрошенных осенью 2024 года, признались, что ждут улучшения качества жизни в течение года. Оптимистичнее прочих настроены граждане в возрасте от 18 до 30 лет.