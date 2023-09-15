Треть россиян рассказали об оптимистичных ожиданиях от будущего

ФОМ: 39 процентов россиян ожидают улучшения качества жизни через год

Более трети (39 процентов) россиян ожидают, что в течение года уровень и качество жизни их семьи улучшатся. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Наиболее оптимистичными в ожиданиях оказались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них 64 процента уверены в повышении своего уровня жизни в течение 6-12 месяцев.

Чуть меньшее число граждан (34 процента) рассказали, что, по их мнению, уровень жизни в ближайшем будущем не изменится. 9 процентов россиян ожидают, что будут жить хуже, при этом среди людей от 46 до 60 лет доля пессимистов выше, 12 процентов. Еще 18 процентов респондентов затруднились отметить на поставленный вопрос.

Опрос ФОМ был проведен 25-27 августа и 1-3 сентября 2023 года. В исследовании приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из 53 регионов России.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что средняя сумма, необходимая россиянам для счастья, составляет 200 тысяч рублей в месяц. Этот показатель вырос на 2,5 процента за полгода — исследование, проведенное в марте, показало, что тогда россиянам требовалось 195 тысяч рублей. Самые высокие запросы у жителей столицы: чтобы чувствовать себя счастливыми, москвичам в среднем нужно 265 тысяч рублей в месяц. Второе место делят Санкт-Петербург и Владивосток — там называли сумму в 230 тысяч рублей. Меньше всего денег нужно для счастья жителям Ярославля и Барнаула (по 177 тысяч рублей), а также Кирова, Волгограда и Астрахани (по 180 тысяч рублей).