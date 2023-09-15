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13:19, 15 сентября 2023Экономика

Треть россиян рассказали об оптимистичных ожиданиях от будущего

ФОМ: 39 процентов россиян ожидают улучшения качества жизни через год

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Более трети (39 процентов) россиян ожидают, что в течение года уровень и качество жизни их семьи улучшатся. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Наиболее оптимистичными в ожиданиях оказались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них 64 процента уверены в повышении своего уровня жизни в течение 6-12 месяцев.

Чуть меньшее число граждан (34 процента) рассказали, что, по их мнению, уровень жизни в ближайшем будущем не изменится. 9 процентов россиян ожидают, что будут жить хуже, при этом среди людей от 46 до 60 лет доля пессимистов выше, 12 процентов. Еще 18 процентов респондентов затруднились отметить на поставленный вопрос.

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Опрос ФОМ был проведен 25-27 августа и 1-3 сентября 2023 года. В исследовании приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из 53 регионов России.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что средняя сумма, необходимая россиянам для счастья, составляет 200 тысяч рублей в месяц. Этот показатель вырос на 2,5 процента за полгода — исследование, проведенное в марте, показало, что тогда россиянам требовалось 195 тысяч рублей. Самые высокие запросы у жителей столицы: чтобы чувствовать себя счастливыми, москвичам в среднем нужно 265 тысяч рублей в месяц. Второе место делят Санкт-Петербург и Владивосток — там называли сумму в 230 тысяч рублей. Меньше всего денег нужно для счастья жителям Ярославля и Барнаула (по 177 тысяч рублей), а также Кирова, Волгограда и Астрахани (по 180 тысяч рублей).

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