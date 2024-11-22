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07:52, 22 ноября 2024Экономика

Подсчитан процент россиян с высокими доходами

Экономист Балынин: почти 70 процентов россиян располагают высокими доходами
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Одна из причин повышения заработных плат россиян — это высокие темпы роста минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 году вырос на 18,5 процента. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он констатировал, что по итогам II квартала 2024 года 69,5 процента россиян оказались в категории граждан с высокими доходами. Доля людей со средними доходами оценивается в 20,6 процента, а к 9,9 процента отнесены к тем, у кого самые низкие доходы.

Балынин также напомнил, что в 2025 году МРОТ снова повысят. Речь идет об увеличении на 16,6 процента — до 22 тысяч 440 рублей.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок, счел слишком низкой скорость повышения минимального размера оплаты труда в России. По его мнению, уровень МРОТ по отношению к средней зарплате стабильно стагнирует либо падает.

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