В России предложили побыстрее повышать МРОТ

ИПЭИ РАНХиГС назвал слишком малой скорость повышения МРОТ в России

Скорость повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России слишком мала, его уровень по отношению к средней зарплате стабильно стагнирует либо снижается. Об этом в аналитической записке рассказал ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с Трудовым кодексом, вступившим в силу в 2002 году, нижняя граница МРОТ должна находиться на уровне прожиточного минимума. Действовать такое ограничение начало только в 2018 году, что привело к резкому повышению параметра. В 2021 году МРОТ был определен как 42 процента от медианной зарплаты, что привело к новому росту.

Предполагается, что в 2025 году соотношение МРОТ к медиане составит уже 48 процентов. Однако если принимать во внимание коэффициент Кейнса (отношение минимальной зарплаты к средней), который экономисты традиционно используют для расчета минимальной зарплаты, то улучшение ситуации оказывается под вопросом.

Наибольшее значение коэффициент Кейнса достиг в 2018 году — 23,4 процента, а к 2023 году он упал до 21,7 процента. В среднем в странах ОЭСР показатель в два раза выше — 43,8 процента. В России такая картина наблюдается лишь в нескольких регионах, например, в Хабаровском крае за счет низкой средней зарплаты он превышает 50 процентов.

Планы по повышению МРОТ на ближайшие годы не позволят улучшить положение дел. Даже если минимальная зарплата вырастет к 2030 году до 35,6 тысячи рублей, а темпы роста средней зарплаты будут выдержаны в соответствии с задачами, то коэффициент Кейнса сохранится на уровне 23,5 процента.

Ляшок указывает, что повышение МРОТ в прошлом приводило к снижению уровня бедности, и если социальная политика российской власти предполагает усиление борьбы с неравенством, то можно обратить внимание и на эту сторону вопроса. Эксперт также отмечает, что негативным моментом роста минимальной зарплаты традиционно считают повышение безработицы, но в условиях рекордного дефицита кадров в стране его вряд ли стоит принимать во внимание.

Президент России Владимир Путин в конце октября подписал указ о повышении с 1 января 2025 года МРОТ в России на 16,6 процента, до 22,4 тысячи рублей.