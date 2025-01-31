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11:52, 31 января 2025Из жизни

Ожидавший казни 56 лет невиновный потребовал от правительства многомиллионную компенсацию

Japan Today: Ожидавший казни 56 лет невиновный потребовал 200 миллионов йен
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toru Hanai / Reuters

88-летний житель Японии, который 56 лет ожидал казни за чужое преступление, потребовал от правительства компенсацию в 217 миллионов йен (137,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Japan Today.

В 1966 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамата признали ответственным за смерть начальника, его жены и двоих детей. Позже Хакамата признал вину и провел в камере смертников 46 лет. В 2014 году японца выпустили на свободу. ДНК-исследование показало, что он невиновен, а преступление совершил другой человек. Тем не менее позже суд отменил это решение. Последние 10 лет Хакамата жил под опекой сестры, которая добивалась его полного оправдания.

В 2024 году выяснилось, что обвинение против него было сфабриковано следователями, а признание он дал под давлением. В январе 2025-го адвокат мужчины подал иск на многомиллионную компенсацию. Сам бывший заключенный страдает тяжелым расстройством психики, которое развилось у него за годы заключения. Его семья через юриста потребовала суммы до 12,5 тысячи йен (около 9 тысяч рублей) за каждый день, проведенный за решеткой.

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Ранее сообщалось, что прокурор округа Сидзуока одноименной префектуры принес Хакамате личные извинения за ошибки своих предшественников. Он поклонился старику и сказал, что лично подписал постановление о его полном оправдании.

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