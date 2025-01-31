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13:13, 31 января 2025Бывший СССР

Пашинян отказался спорить с Лукашенко

Премьер-министр Армении Пашинян: Спорить с Лукашенко больше не о чем
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не желает больше спорить с белорусским лидером Александром Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что при всем уважении к белорусскому президенту, он завершает дискуссию. Пашинян добавил, что им больше не о чем спорить.

13 июля Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Он добавил, что также ни один армянский чиновник не посетит эту республику.

До этого Лукашенко посетил Азербайджан и заявил, что опыт Баку в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Он отметил, что в кавказском регионе «сейчас неспокойно», но Азербайджан способен контролировать ситуацию.

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