Пашинян отказался спорить с Лукашенко

Премьер-министр Армении Пашинян: Спорить с Лукашенко больше не о чем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не желает больше спорить с белорусским лидером Александром Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что при всем уважении к белорусскому президенту, он завершает дискуссию. Пашинян добавил, что им больше не о чем спорить.

13 июля Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Он добавил, что также ни один армянский чиновник не посетит эту республику.

До этого Лукашенко посетил Азербайджан и заявил, что опыт Баку в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Он отметил, что в кавказском регионе «сейчас неспокойно», но Азербайджан способен контролировать ситуацию.