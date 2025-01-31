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14:00, 31 января 2025Бывший СССР

Пашинян запланировал визит в США без встречи с Трампом

Пашинян планирует визит в США, но встреча с Трампом не запланирована
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует в феврале посетить США, однако встреча с президентом страны Дональдом Трампом пока не запланирована. Слова главы кабмина кавказской республики приводит ТАСС.

«Встреча с президентом США не планируется, но это очень важный визит», — заявил глава армянского кабмина.

Пашинян также отметил, что основной целью его визита в США станет участие в саммите по вопросам религии. Он запланирован на февраль текущего года.

Ранее Никол Пашинян заявил о своем нежелании впредь спорить с белорусским президентом Александром Лукашенко. Премьер Армении сказал, что им больше не о чем спорить. Заявление сделано на фоне постоянных очных и заочных перепалок между лидерами двух постсоветских государств.

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