Пашинян запланировал визит в США без встречи с Трампом

Пашинян планирует визит в США, но встреча с Трампом не запланирована

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует в феврале посетить США, однако встреча с президентом страны Дональдом Трампом пока не запланирована. Слова главы кабмина кавказской республики приводит ТАСС.

«Встреча с президентом США не планируется, но это очень важный визит», — заявил глава армянского кабмина.

Пашинян также отметил, что основной целью его визита в США станет участие в саммите по вопросам религии. Он запланирован на февраль текущего года.

Ранее Никол Пашинян заявил о своем нежелании впредь спорить с белорусским президентом Александром Лукашенко. Премьер Армении сказал, что им больше не о чем спорить. Заявление сделано на фоне постоянных очных и заочных перепалок между лидерами двух постсоветских государств.