Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 31 января 2025Экономика

Следком заинтересовался обрушением крыши в аварийном доме в российском поселке

СК проверит обстоятельства дела с обвалом крыши в ветхом доме в Пермском крае
Виктория Клабукова

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В рабочем поселке Углеуральский Пермского края в жилом доме не выдержала крыша. Здание было признано аварийным еще шесть лет назад, но к расселению жильцов до сих пор не приступили, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, в январе в одной из двухэтажек поселка рухнула кровля. В результате происшествия никто не пострадал. Обвалившиеся перекрытия повредили трубу отопления, из-за чего две квартиры, помимо крыши, остались еще и без тепла. Здание было построено в 60-х и, согласно решению комиссии, подлежит сносу еще с 2019 года. Однако расселение дома запланировано лишь на 2026-2027 годы.

Жилищными условиями собственников заинтересовались в прокуратуре города Губаха, возбуждено уголовное дело. Также на обветшалое состояние конструкций сельчане пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину. Председатель ведомства потребовал доложить ему о ходе расследования и обеспечить квартировладельцам безопасные условия проживания.

Ранее аналогичная ситуация произошла в одном из жилых домов Тулы. Из-за многолетних потопов в квартире пенсионеров обрушился потолок. Пострадавшей паре выплатили более 120 тысяч рублей материального и 100 тысяч морального ущерба.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной

      Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

      По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов

      Появилось новое видео столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

      Трансгендерную номинантку на «Оскар» обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше