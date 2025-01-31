Следком заинтересовался обрушением крыши в аварийном доме в российском поселке

СК проверит обстоятельства дела с обвалом крыши в ветхом доме в Пермском крае

В рабочем поселке Углеуральский Пермского края в жилом доме не выдержала крыша. Здание было признано аварийным еще шесть лет назад, но к расселению жильцов до сих пор не приступили, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, в январе в одной из двухэтажек поселка рухнула кровля. В результате происшествия никто не пострадал. Обвалившиеся перекрытия повредили трубу отопления, из-за чего две квартиры, помимо крыши, остались еще и без тепла. Здание было построено в 60-х и, согласно решению комиссии, подлежит сносу еще с 2019 года. Однако расселение дома запланировано лишь на 2026-2027 годы.

Жилищными условиями собственников заинтересовались в прокуратуре города Губаха, возбуждено уголовное дело. Также на обветшалое состояние конструкций сельчане пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину. Председатель ведомства потребовал доложить ему о ходе расследования и обеспечить квартировладельцам безопасные условия проживания.

Ранее аналогичная ситуация произошла в одном из жилых домов Тулы. Из-за многолетних потопов в квартире пенсионеров обрушился потолок. Пострадавшей паре выплатили более 120 тысяч рублей материального и 100 тысяч морального ущерба.