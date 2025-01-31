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04:17, 31 января 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о зреющем в ВСУ бунте из-за торговли должностями

РИА: В 14-й мехбригаде ВСУ назревает бунт из-за торговли тыловыми должностями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Военнослужащие 14-1 механизированной бридагы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся поднять бунт из-за коррупционных схем, которые проворачивает командование. Оно торгует должностями в тылу, а солдат, у которых нет денег, отправляют на передовую, сообщил РИА Новости представитель подполья.

«Военнослужащие выступили с публичным обращением к населению в связи тем, что киевское командование продает должности на безопасных тыловых позициях, а неимущих военных бросает на фронт, как пушечное мясо», — уточнил собеседник агентства. По его словам, если назреет бунт, бойцы ВСУ попросту оставят свои боевые позиции на фронте.

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