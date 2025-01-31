Показано новое здание Большого Московского цирка

Мэр Собянин: Новое здание Большого Московского цирка будет состоять из 2 частей

Здание Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского после реконструкции будет состоять из двух частей. Проект нового здания показал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Центральное здание будет выполнено в виде шатра, а вспомогательное иметь продолговатую форму. Между собой их соединит переход. Общая площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров, уточнил глава города. Зрительный зал теперь будет вмещать 5000 человек.

«Важно также, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку», — подчеркнул Собянин.

О реконструкции Большого Московского цирка стало известно в сентябре 2024 года. В техническом задании к конкурсу на лучший проект было также сказано, что проект должен предусмотреть общественную зону площадью 22,5 тысячи «квадратов», зону общепита в 1300 «квадратов», зону содержания животных на 5000 «квадратов», а также зону обслуживания представлений в 30 тысяч «квадратов» — она подразумевает сцену, гримерки для артистов, технологические помещения и мастерские.