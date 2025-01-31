Мезюхо: Киев делает все, чтобы территории Украины отошли другим странам

Киевские власти делают все для того, чтобы территории Украины отошли другим странам после завершения специальной военной операции (СВО). Так политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал слова кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску о неизбежном разделе постсоветского государства после завершения конфликта.

«По большому счету Джорджеску не сказал ничего нового, потому что сами же представители киевской клики делают всё для того, чтобы территории украинского государственного образования отошли другим странам», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Венгрия может претендовать на Закарпатье, Польша — на Львов. Также частью украинских территорий может завладеть Румыния, заключил эксперт.

Ранее Джорджеску призвал аннексировать территорию Украины. По мнению политика, раздел территории страны неизбежен. Также он отметил, что Украина является «фиктивным государством», и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий.