Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:40, 31 января 2025Бывший СССР

Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

Мезюхо: Киев делает все, чтобы территории Украины отошли другим странам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киевские власти делают все для того, чтобы территории Украины отошли другим странам после завершения специальной военной операции (СВО). Так политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал слова кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску о неизбежном разделе постсоветского государства после завершения конфликта.

«По большому счету Джорджеску не сказал ничего нового, потому что сами же представители киевской клики делают всё для того, чтобы территории украинского государственного образования отошли другим странам», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Венгрия может претендовать на Закарпатье, Польша — на Львов. Также частью украинских территорий может завладеть Румыния, заключил эксперт.

Ранее Джорджеску призвал аннексировать территорию Украины. По мнению политика, раздел территории страны неизбежен. Также он отметил, что Украина является «фиктивным государством», и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      В России проиндексируют социальные выплаты

      Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

      Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

      Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

      Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

      Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

      В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

      Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

      Шрамы, гематомы и следы насилия вдруг стали входить в моду. Как это произошло и почему это опасно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше