Полиция Украины призвала эвакуироваться из соседнего с Красноармейском города

Нацполиция Украины призвала жителей эвакуироваться из Димитрова

Национальная полиция Украины призвала жителей Димитрова (украинское название — Мирноград), соседнего с Красноармейском (украинское название — Покровск), как можно скорее эвакуироваться из города. Заявление опубликовано в Telegram-канале Нацполиции.

«Враг — в двух километрах от Мирнограда. Полицейские призывают жителей эвакуироваться», — говорится в публикации.

Отмечается, что в городе, находящемся на расстоянии порядка семи километров от Красноармейска, осталось около трех тысяч жителей.

Ранее российские войска перерезали трассу Димитров — Константиновка. Отмечалось, что нарушение логистики на этом участке серьезно усложняет снабжение группировки Вооруженных сил Украины в Красноармейске.