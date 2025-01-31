Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:42, 31 января 2025Интернет и СМИ

Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Блогерша Кьяра Ферраньи предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи. Фото: @chiaraferragni

Популярная модная блогерша из Италии Кьяра Ферраньи предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет Reuters.

Блогершу обвиняют в том, что она ввела в заблуждение своих подписчиков, когда рекламировала рождественские куличи и пасхальные яйца. Как уточняется в материале, Ферраньи утверждала, что часть вырученных с продажи этих товаров средств будет направлена детской больнице и детскому благотворительному фонду, однако в действительности этого не произошло.

Начало судебного процесса назначили на 23 сентября. При этом сама блогерша назвала решение прокуратуры инициировать рассмотрение дела в суде несправедливым.

Также отмечается, что в 2023 году Ферраньи уже штрафовали на почти 1,1 миллиона евро из-за продажи рождественских куличей с упоминанием детской больницы на упаковке. Кроме того, она обещала пожертвовать как минимум 1,2 миллиона евро детскому благотворительному фонду в рамках дела о продаже пасхальных яиц.

Ранее сообщалось, что звезду американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Питера Томаса приговорили к полутора годам лишения свободы. Экс-участника телепроекта признали виновным в налоговых махинациях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

      В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

      Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

      Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

      Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

      Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

      Знаменитый актер рассказал о параличе из-за стресса от родного города

      Россияне собрали 448 миллионов рублей на благотворительность через СберВместе

      Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше