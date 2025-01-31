Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Блогерша Кьяра Ферраньи предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Популярная модная блогерша из Италии Кьяра Ферраньи предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет Reuters.

Блогершу обвиняют в том, что она ввела в заблуждение своих подписчиков, когда рекламировала рождественские куличи и пасхальные яйца. Как уточняется в материале, Ферраньи утверждала, что часть вырученных с продажи этих товаров средств будет направлена детской больнице и детскому благотворительному фонду, однако в действительности этого не произошло.

Начало судебного процесса назначили на 23 сентября. При этом сама блогерша назвала решение прокуратуры инициировать рассмотрение дела в суде несправедливым.

Также отмечается, что в 2023 году Ферраньи уже штрафовали на почти 1,1 миллиона евро из-за продажи рождественских куличей с упоминанием детской больницы на упаковке. Кроме того, она обещала пожертвовать как минимум 1,2 миллиона евро детскому благотворительному фонду в рамках дела о продаже пасхальных яиц.

Ранее сообщалось, что звезду американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Питера Томаса приговорили к полутора годам лишения свободы. Экс-участника телепроекта признали виновным в налоговых махинациях.