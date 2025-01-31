Популярная певица снялась для журнала в нижнем белье

Британская певица Charli XCX в нижнем белье снялась для журнала W

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном образе снялась для журнала W. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из фото 32-летняя исполнительница позировала в нижнем белье. Так, она надела бюстгальтер с отделкой из кружева и трусы с заниженной талией бренда KUR, основанного дизайнером Касуни Ратнасурией родом со Шри-Ланки.

Также во время съемки звезда примерила бюстгальтер Fleur du Mal в сочетании с обнажающим плечи винтажным платьем Alias ​​Costume Rental и кроп-топ Ian Charms с джинсами Levi's и тиарой New York Vintage. Отмечается, что автором данных кадров выступил известный французский фотограф и дизайнер Эди Слиман.

В декабре Charli XCX обнажила грудь на мероприятие журнала Variety в Лос-Анджелесе.