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12:48, 31 января 2025Ценности

Популярная певица снялась для журнала в нижнем белье

Британская певица Charli XCX в нижнем белье снялась для журнала W
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Charli XCX

Charli XCX. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном образе снялась для журнала W. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из фото 32-летняя исполнительница позировала в нижнем белье. Так, она надела бюстгальтер с отделкой из кружева и трусы с заниженной талией бренда KUR, основанного дизайнером Касуни Ратнасурией родом со Шри-Ланки.

Также во время съемки звезда примерила бюстгальтер Fleur du Mal в сочетании с обнажающим плечи винтажным платьем Alias ​​Costume Rental и кроп-топ Ian Charms с джинсами Levi's и тиарой New York Vintage. Отмечается, что автором данных кадров выступил известный французский фотограф и дизайнер Эди Слиман.

В декабре Charli XCX обнажила грудь на мероприятие журнала Variety в Лос-Анджелесе.

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