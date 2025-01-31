Посол России в Израиле высказался о вызволении из Газы заложников

Посол Викторов: Россия не прекращала усилий по вызволению из Газы заложников

Россия ни на один день не прекращала усилий по вызволению из сектора Газа заложников — россиянина Александра Труфанова и выходца из Донбасса Максима Харкина. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает ТАСС.

«Мы ни на один день не прекращали наших усилий по вызволению российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса, мама, брат и дочь которого имеют российское гражданство, Максима Харкина, и прилагаем все усилия для того, чтобы их вызволить из плена», — сказал дипломат.

По его словам, Россия рассчитывает, что временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС приведет к более устойчивому мирному урегулированию.

Ранее российский посол заявил, что состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в плену у палестинской радикальной организации «Исламский джихад», удовлетворительное, но не положительное.