Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 31 января 2025Мир

Посол России в Израиле высказался о вызволении из Газы заложников

Посол Викторов: Россия не прекращала усилий по вызволению из Газы заложников
Семен Александров (редактор)
Анатолий Викторов

Анатолий Викторов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия ни на один день не прекращала усилий по вызволению из сектора Газа заложников — россиянина Александра Труфанова и выходца из Донбасса Максима Харкина. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает ТАСС.

«Мы ни на один день не прекращали наших усилий по вызволению российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса, мама, брат и дочь которого имеют российское гражданство, Максима Харкина, и прилагаем все усилия для того, чтобы их вызволить из плена», — сказал дипломат.

По его словам, Россия рассчитывает, что временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС приведет к более устойчивому мирному урегулированию.

Ранее российский посол заявил, что состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в плену у палестинской радикальной организации «Исламский джихад», удовлетворительное, но не положительное.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

      В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

      Двух подростков задержали за поджоги релейных шкафов в Подмосковье

      В Минобороны Эстонии признали продвижение армии России на покровском направлении

      Посол России в Израиле высказался о вызволении из Газы заложников

      На Украине улучшили оценку нехватки электроэнергии

      Родители российских школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»

      Россиянам назвали альтернативу отдыху в Турции

      Глава Госдепа заявил об отличии США от благотворительной организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше