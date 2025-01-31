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16:44, 31 января 2025Россия

Появились новые данные о прекращении выдачи питания курским беженцам

Правительство Курской области: Выдача питания беженцам в регионе не прекратится
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Выдача питания беженцам из приграничных районов Курской области, живущим в пункте временного размещения (ПВР) «Олимпиец», не прекратится. Об этом заявило правительство региона, сообщение опубликовано в Telegram.

Так власти Курской области отреагировали на сообщение общественника Валерия Моисеева, который со ссылкой на администрацию «Олимпийца» рассказал о грядущем прекращении выдачи питания переселенцам из-за многомиллионного долга чиновников перед ПВР. «Все люди, как и прежде, обеспечиваются питанием, ни о каком сокращении речь не идет», — рассказали в правительстве.

В свою очередь, на странице Моисеева появились новые данные о ситуации — он показал кадры, на которых исполнительный директор ассоциации «Олимпийский» Илья Коновалов заявляет, что проблемы с питанием действительно существуют. По словам Коновалова, питание в ПВР поставляет сторонняя организация, которая из-за долгов перед ней заявила о расторжении договоренностей.

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«К сожалению, у нас кончились эти возможности (обеспечивать питание)» — рассказал Коновалов. Он добавил, что пытался выяснить детали об оплате продовольствия в правительстве региона, но ему до сих пор не дали внятного ответа.

Ранее сообщалось, что врио главы Курской области Александр Хинштейн поспорил с попросившим о помощи жителем Суджи.

ЖЗЛ
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