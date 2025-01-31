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19:37, 31 января 2025Россия

Пожар после атаки БПЛА на предприятии под Нижним Новгородом потушили спустя два дня

Пожар после атаки БПЛА на «СИБУР-Кстово» потушили спустя два дня
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Пожар после атаки БПЛА на предприятие «СИБУР-Кстово» под Нижним Новгородом потушили спустя два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на данный момент ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео с мощным пожаром на территории промзоны в Кстово. На записи видно огненное зарево и столбы дыма. По словам очевидцев, незадолго до возгорания они слышали звук пролета дрона.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что возгорание началось в результате падения обломков беспилотников. Пострадавших нет.

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