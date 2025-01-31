Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

Летавшие на военными базами в США НЛО оказались развлекательными беспилотниками

Каролина Ливитт, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, объяснила появление сотен неопознанных летающих объектов (НЛО) над военными базами в штате Нью-Джерси. Об этом пишет Unexplained Mysteries.

Появление множества загадочных НЛО и дронов над базами в США в 2024 году широко освещалось в СМИ. О схожем явлении сообщали очевидцы в Великобритании. Кроме того, попытки перехватить неопознанные объекты якобы всегда заканчивались ничем.

Во время брифинга с журналистами Ливитт огласила информацию на эту тему, которую, по ее собственным словам, получила лично от Дональда Трампа. «Исследования показывают, что беспилотники, которые массово летали над Нью-Джерси, были разрешены к использованию Федеральным управлением гражданской авиации США. Многие из них запускались с развлекательными целями, а также людьми, увлеченными дронами (…) Это были не враги», — сказала она.

Ранее американский военный заявил о визитах неопознанных объектов на базы с ядерным оружием. Бывший специалист по беспилотным летательным аппаратам и баллистическим ракетам ВВС США Роберт Салас заявил, что странные инциденты с участием НЛО якобы происходят над военными базами по всему миру.