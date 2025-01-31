Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 31 января 2025Из жизни

Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

Летавшие на военными базами в США НЛО оказались развлекательными беспилотниками
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ted Shaffrey / AP

Каролина Ливитт, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, объяснила появление сотен неопознанных летающих объектов (НЛО) над военными базами в штате Нью-Джерси. Об этом пишет Unexplained Mysteries.

Появление множества загадочных НЛО и дронов над базами в США в 2024 году широко освещалось в СМИ. О схожем явлении сообщали очевидцы в Великобритании. Кроме того, попытки перехватить неопознанные объекты якобы всегда заканчивались ничем.

Во время брифинга с журналистами Ливитт огласила информацию на эту тему, которую, по ее собственным словам, получила лично от Дональда Трампа. «Исследования показывают, что беспилотники, которые массово летали над Нью-Джерси, были разрешены к использованию Федеральным управлением гражданской авиации США. Многие из них запускались с развлекательными целями, а также людьми, увлеченными дронами (…) Это были не враги», — сказала она.

Материалы по теме:
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023
Зловещая тишина Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Зловещая тишинаИнопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
5 сентября 2019
Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Тайная угрозаАмериканцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
2 июня 2019

Ранее американский военный заявил о визитах неопознанных объектов на базы с ядерным оружием. Бывший специалист по беспилотным летательным аппаратам и баллистическим ракетам ВВС США Роберт Салас заявил, что странные инциденты с участием НЛО якобы происходят над военными базами по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      В России проиндексируют социальные выплаты

      Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

      Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

      Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

      Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

      Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

      В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

      Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

      Шрамы, гематомы и следы насилия вдруг стали входить в моду. Как это произошло и почему это опасно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше