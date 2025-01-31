Президент Грузии понадеялся на «новое начало» в отношениях с США

Президент Кавелашвили: Грузия готова к перезагрузке отношений с США

Грузия готова к перезагрузке отношений с США и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил президент республики Михаил Кавелашвили.

«Трамп и его команда неоднократно заявляли, что мир является для них приоритетом. Ценности, которые Грузия отстаивает, чтобы сохранить свои традиции, также совпадают с ценностями Трампа. Это дает нам надежду на новое начало», — сказал он.

Политик отметил, что аналогичные процессы должны произойти и в отношениях с Европейским союзом. Он подчеркнул, что каждая страна должна иметь возможность действовать в своих интересах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал действия нового президента США Дональда Трампа в борьбе с «глубинным государством», а также осудил либеральный фашизм. По его словам, план Трампа по борьбе с «глубинным государством» поможет обеспечить мир и распространить правильные и здоровые ценности.