Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 31 января 2025Бывший СССР

Президент Грузии понадеялся на «новое начало» в отношениях с США

Президент Кавелашвили: Грузия готова к перезагрузке отношений с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия готова к перезагрузке отношений с США и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил президент республики Михаил Кавелашвили.

«Трамп и его команда неоднократно заявляли, что мир является для них приоритетом. Ценности, которые Грузия отстаивает, чтобы сохранить свои традиции, также совпадают с ценностями Трампа. Это дает нам надежду на новое начало», — сказал он.

Политик отметил, что аналогичные процессы должны произойти и в отношениях с Европейским союзом. Он подчеркнул, что каждая страна должна иметь возможность действовать в своих интересах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал действия нового президента США Дональда Трампа в борьбе с «глубинным государством», а также осудил либеральный фашизм. По его словам, план Трампа по борьбе с «глубинным государством» поможет обеспечить мир и распространить правильные и здоровые ценности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Пашинян рассказал о перспективах совместной службы пограничников из России и Армении

      В российском регионе задержали троих подростков за хулиганство группой лиц

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Экс-генпрокурор Польши спрятался от полиции в телестудии

      В США посоветовали Трампу совершить один поступок на 9 мая

      Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

      В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

      Двух подростков задержали за поджоги релейных шкафов в Подмосковье

      В Минобороны Эстонии признали продвижение армии России на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше