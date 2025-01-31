Признанные нежелательными в России четыре иностранные организации попали в список Минюста

Минюст РФ внес 4 иностранные НПО в перечень нежелательных

Четыре иностранные организации, признанные нежелательными в России, пополнили соответствующий перечень Минюста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали НПО «Корпорация "Открытый текст"» (Канада), «Независимый институт философии» (Франция), «Сеть журналистов в бедственном положении» (Германия) и «Компелсон» (Чехия) — их деятельность на территории России была признана нежелательной после проверки Генпрокуратуры.

В ведомстве ранее заявляли, что «Независимый институт философии» был основан в 2023 году в Париже Юлией Синеокой (признана Минюстом иноагентом), экс-заместителем директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук. Синеокая с февраля 2022 года живет во Франции.

