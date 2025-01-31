Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:06, 31 января 2025Силовые структуры

Признанные нежелательными в России четыре иностранные организации попали в список Минюста

Минюст РФ внес 4 иностранные НПО в перечень нежелательных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Четыре иностранные организации, признанные нежелательными в России, пополнили соответствующий перечень Минюста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали НПО «Корпорация "Открытый текст"» (Канада), «Независимый институт философии» (Франция), «Сеть журналистов в бедственном положении» (Германия) и «Компелсон» (Чехия) — их деятельность на территории России была признана нежелательной после проверки Генпрокуратуры.

В ведомстве ранее заявляли, что «Независимый институт философии» был основан в 2023 году в Париже Юлией Синеокой (признана Минюстом иноагентом), экс-заместителем директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук. Синеокая с февраля 2022 года живет во Франции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

      В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

      Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

      Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

      Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

      Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

      Знаменитый актер рассказал о параличе из-за стресса от родного города

      Россияне собрали 448 миллионов рублей на благотворительность через СберВместе

      Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше