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17:08, 27 января 2025Силовые структуры

Французский Независимый институт философии признали нежелательным в России

Генпрокуратура России признала нежелательным Независимый институт философии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Манзюк/Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией французский Независимый институт философии (Institut de philosophie indépendаnt). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что ученым-гуманитариям нужно выступать против проводимой Россией спецоперации на территории Украины, чтобы присоединиться к сообществу этой организации.

Институт был основан в 2023 году в Париже Юлией Синеокой (признана Минюстом иноагентом), экс-заместителем директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук. Синеокая с февраля 2022 года живет во Франции.

На сайте организации сказано, что целью Независимого института философии стало возобновление сотрудничества русскоязычных исследователей, которые покинули Россию, а также осуществление ими совместных научных проектов с зарубежными коллегами. Институт проводит различные конференции и семинары.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацию OpenText Corporation (признана в России нежелательной организацией) .

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