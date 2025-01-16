Генпрокуратура России признала нежелательной организацию OpenText Corporation

Организацию OpenText Corporation признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура Росси признала нежелательной организацию OpenText Corporation. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что организация тесно сотрудничает с американскими силовыми структурами, а одно из ее структурных подразделений, находящихся на территории Великобритании предоставляет Киеву программное обеспечение, использующееся для сбора данных для нанесения по российским войскам и инфраструктуре.

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