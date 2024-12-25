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20:20, 25 декабря 2024Силовые структуры

Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

Деятельность «Хельсинкского комитета» признали нежелательной в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

В России признали нежелательной деятельность организации Commission on Security and Cooperation in Europe «Хельсинкский комитет». Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, организация была создана в 1976 году в Вашингтоне. Ее цель – дестабилизация общественно-политической обстановки в России. Члены комитета распространяли дискредитирующие политику России и работу органов власти материалы. На официальном сайте комиссии опубликован призыв к руководству США передать Украине ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США) нежелательной на территории России.

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