Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

Деятельность «Хельсинкского комитета» признали нежелательной в России

В России признали нежелательной деятельность организации Commission on Security and Cooperation in Europe «Хельсинкский комитет». Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, организация была создана в 1976 году в Вашингтоне. Ее цель – дестабилизация общественно-политической обстановки в России. Члены комитета распространяли дискредитирующие политику России и работу органов власти материалы. На официальном сайте комиссии опубликован призыв к руководству США передать Украине ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США) нежелательной на территории России.