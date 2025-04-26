Семак оценил ничью в матче с «Динамо»

Тренер «Зенита» Семак назвал ничью с московским «Динамо» плохим результатом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвал ничейный исход плохим результатом для его команды. «Нам нужна была победа. Начали неплохого, но после забитого мяча менее активно стали играть. В остальном игра была нервная, больше борьбы и какой‑то суеты», — заявил Семак.

Игра прошла ранее в субботу, 26 апреля, в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» по итогам 26-го тура увеличилось до четырех очков. Шанс приблизиться к петербургскому клубу на расстояние одного очка будет у московского «Спартака», который в 26-м туре сыграет со столичным ЦСКА.